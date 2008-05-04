Дизайн сайта,логотип,иконки 5 шт, резка и верстка

Нужно сделать дизайн сайта главной и вторичной страницы.

Холдинговой компании.

5 иконок по их роду деятельности и логотип

Потом всё это нужно будет порезать в HTML DIV+CSS.

Срок: 8 дней (на нарезку выделяется доп. время). Что-то сделанное нужно предоставить через сутки после того как мы начнём работать, через 2 суток уже должен быть первый вариант, который мы будем уже постепенно доводить.

Дизайн без флэша, но с использованием CSS.

Если этот заказ будет выполнен достойно, то отдам следующий заказ на дизайн (он будет в 1,5 раза дороже).

Хороший отзыв будет!!!

В заявке указывайте ссылки на 2 свои самые лучшие работы.

Предложения без конкретной цены не рассматриваются!!!

Постоянная занятость а не час в день работать!!!