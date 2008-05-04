Есть сайт - www.iknowit.ru - интернет журнал "как работают вещи". Дизайном пока не отягощен :), примерно расставлены информационные блоки на те места, где им предполагается быть. Делается для души. Нужен человек, который поймет, что ...
Работа для web дизайнера в г. Москва
Уважаемые господа фрилансеры нужны изменения в дизайне сайта и хорошо бы сверстать это в Word Press (но не обязательно). Более подробно в письме или при встрече.
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