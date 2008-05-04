Немного верстки и дизайна

Есть сайт - www.iknowit.ru - интернет журнал "как работают вещи".

Дизайном пока не отягощен :), примерно расставлены информационные блоки на те места, где им предполагается быть. Делается для души. Нужен человек, который поймет, что задумано и "сделает это красиво".

То есть нужно

1) Переписать html в правильные теги, что бы все нормально смотрелось в разных броузерах.

2) Расставить правильные шрифты, отступы, поля и т.п.

3) Добавить шапку.

Желательно придерживаться "текстового" дизайна, с минимумом графических элементов.

На выходе ожидаю (html+css) макеты первой страницы, страницы со статьей и страницы с комментариями к статье.

Бюджет ограничен.