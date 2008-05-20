Приветствую. Необходимо нарисовать дизайн для criminallawsu C уважением...
Дизайн двух страниц
Надо сделать макет дизайна двух страничек для русскоязычного клона http://play.typeracer.com
Хочется просторно, крупно и вебдванольно. Оплата небольшая, но и работы минимум.
ТЗ в аттаче.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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