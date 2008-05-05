Нужно создать дизайн для админки
Требуется разработать дизайн для сайта, логотип.
Требуется разхработать дизайн сайта, логотип и корпаративный стиль для компании "Playmedia".
Компания занимается indoor рекламой, рекламой на местах продаж, проведением промо акций, BTL услуги. Один из сайтов - http://playmedia-nn.ru
Дизайн на ваше усмотрение, что-то креативное, не особо ляпистое, красивое. Присылайте свои ссылки на портфолио, а также объективные и адекватные цены. Ася 317-653-917 или сюда.
Заявки фрилансеров
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