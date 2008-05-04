Обработка дизайна eXnews.org (DLE)

Необходимо переделать дизайн сайта http://exnews.org - сделать его современным и привлекательным.

... изменить боковые панели, добавить иконки для категорий, убрать белые пятна на сайте, особое внимание уделить дизайну самих новостей, в конце придумать оригинальное оформление профиля пользователей.

... добавить на сайт графические детали, чтобы сразу было понятно, что это программный сайт

- дизайн должен претерпеть такие изменения, чтобы напоминал нынешний

- дизайн должен быть подогнан под движок DLE

Хотелось бы увидеть в начале макеты - они будут представлены на оценку пользователям сайта - чей макет победит, тот доделает дизайн до конца.

Бюджет ~100$, однако если у Вас есть очень интересное предложение, то без проблем можно увеличить сумму оплаты.