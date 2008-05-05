Нужно отдизайнить страничку для акции "Ноутбук в подарок"! От вас обязательно портфолио с сайтами в стиле веб2.0. отзывы и цена. Отрисовать всё нужно в фотошопе. 1 страничка. Никаких тёмных ...
Макет главной инфо-портала
Инфо-портал. Тема творческая.
Нужна стильная артовая шапка и грамотная визуальная организация всех меню и пр. главной стр.
Стилистика примерно такая
http://www.finest.ru/re.vision2/index.htm
Желательно с версткой.
Оплата: 50 % по факту утверждения форэскиза (jpg)
остальное за исходник
СТУДИЯМ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ.
ТОЛЬКО НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ С ХОРОШИМ ПОРТФОЛИО
PS
Посьба не писать в личку, на тексты все равно внимание не обращаю, смотрю портфолио и отзывы
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