Требуется изменить концепцию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок245 просмотров

Требуется изменить концепцию сайта http://www.dasautomedia.ru/ .

17 лет назад
belll10
Андрей 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Макет главной инфо-портала

    $500

    Инфо-портал. Тема творческая. Нужна стильная артовая шапка и грамотная визуальная организация всех меню и пр. главной стр. Стилистика примерно такая http://www.finest.ru/re.vision2/index.htm Желательно с версткой. Оплата: ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн странички

    Нужно отдизайнить страничку для акции "Ноутбук в подарок"! От вас обязательно портфолио с сайтами в стиле веб2.0. отзывы и цена. Отрисовать всё нужно в фотошопе. 1 страничка. Никаких тёмных ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сайт по пошиву штор

    $1000

    Требуется разработать дизайн сайта и логотипа для фирмы занимающейся пошивом штор. 1. Сайт должен производить впечатление дороговизны и стиля, не перегруженный информацией. 2. Цветовое решение в темных благородных тонах (изумрудный, шоколадный, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн двух страниц

    $50

    Надо сделать макет дизайна двух страничек для русскоязычного клона http://play.typeracer.com Хочется просторно, крупно и вебдванольно. Оплата небольшая, но и работы минимум. ТЗ в аттаче.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется разработать дизайн для сайта, логотип.

    Требуется разхработать дизайн сайта, логотип и корпаративный стиль для компании "Playmedia". Компания занимается indoor рекламой, рекламой на местах продаж, проведением промо акций, BTL услуги. Один из сайтов - http://playmedia-nn.ru Дизайн на ...

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обработка дизайна eXnews.org (DLE)

    Необходимо переделать дизайн сайта http://exnews.org - сделать его современным и привлекательным. ... изменить боковые панели, добавить иконки для категорий, убрать белые пятна на сайте, особое внимание уделить дизайну самих новостей, в конце придумать оригинальное ...

    DLE
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта + вёрстка

    Добрый вечер! Требуется КРЕАТИВНЫЙ дизайн сайта (возможно с FLASH) для рекламного агентства полного цикла. Имеется фирменный стиль (определённая цветовая гамма и стилистика), в духе которого необходим и дизайн. Возможно долгосрочное сотрудничество ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    17 лет назад