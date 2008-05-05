Создание дизайна сайта, логотипа, фирменного стиля

# 1 — $

Требуеться создать дизайн сайта - логотипа - фирменного стиля (А4, визитка, конверт...)!

создание требуеться с нуля!

требования: Их нет :), (предподчительно, что бы присутствовал синий цвет)

наша специфика - реклама в местах продаж, BTL-проекты, промо-акции в магазинах ...

наши старые сайты + инфо - www.playmedia-nn.ru или www.playmedia.su

как понимаете домен и хостинг не нужен!

наши условия по работе!

сайт должен содержать более менее строгий дизайн! Не сильно красочный, темболее в яркие цвета!

Уважаемые веблансеры! Мы хотим работать честно - ну или почти честно!

так как у нас нет каких либо пожеланий - это отразилось на вас :)

собствено сначало хотелось бы посмотреть какие нибудь наброски с вашей стороны!

Та работа которая нам понравиться - от неё и будем отталкиваться!

сначала утверждение эскизов - потом работа! Предоплата - исходники - расплата!

Если есть другие варианты сотрудничества - будем рады рассмотреть!

связь с нами:

icq 317-653-917 Виталий

[email protected]