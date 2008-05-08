Шапка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки151 просмотр

Сайт формируется из шапки, внутряка и низа. Шапка почти на всех страницах одинаковая. Ее редизайн и нужно провести. Шапка выделена комментариями в коде страницы.

Нужно, чтобы шапка:

- сохранила структуру размеры и текст;

- содержала такое же по структуре и размещению меню, но работающее во всех популярных броузерах;

- содержала баннер в том же месте и тех же размеров;

- соответствовала остальному дизайну главной страницы;

- смотрелась во всех популярных броузерах.

Пожелания к логотипу.

Хотелось бы видеть лого тематически соответствующее сайту: просмотр посетителями сайтов, или что-то в этом духе.

Анимация не нужна. Если будет, то нужно будет сделать два лого: для первой (анимированное) и для остальных страниц (статическое).

Цвета предпочтительно светлые (под белый фон всего сайта).

Вообщем, нужен дизайн шапки на две головы выше, чем сейчас.

Результат: HTML-код, рисунки и доп. файлы (CSS, Javascript).

CSSHTMLJavaScript
17 лет назад
uniq-ip
57 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$150
Работает в контакте с заказчиком, по ходу выполнения оперативно вносит коррективы. Делает всё красиво.
Было предоставлено подробное задание. C оплатой тоже все отлично, как и договаривались. Всем рекомендую, отличный Заказчик!

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

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