Необходимо сделать дизайн для портала, просьба обращаться только опытных дизайнеров, т.к. работа серьезная! С Уважением Денис Павлов ICQ 995886
Шапка сайта
Сайт формируется из шапки, внутряка и низа. Шапка почти на всех страницах одинаковая. Ее редизайн и нужно провести. Шапка выделена комментариями в коде страницы.
Нужно, чтобы шапка:
- сохранила структуру размеры и текст;
- содержала такое же по структуре и размещению меню, но работающее во всех популярных броузерах;
- содержала баннер в том же месте и тех же размеров;
- соответствовала остальному дизайну главной страницы;
- смотрелась во всех популярных броузерах.
Пожелания к логотипу.
Хотелось бы видеть лого тематически соответствующее сайту: просмотр посетителями сайтов, или что-то в этом духе.
Анимация не нужна. Если будет, то нужно будет сделать два лого: для первой (анимированное) и для остальных страниц (статическое).
Цвета предпочтительно светлые (под белый фон всего сайта).
Вообщем, нужен дизайн шапки на две головы выше, чем сейчас.
Результат: HTML-код, рисунки и доп. файлы (CSS, Javascript).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется дизайнер для обновления дизайна сайта http://www.tiflisnsk.ru/Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуеться создать дизайн сайта - логотипа - фирменного стиля (А4, визитка, конверт...)! создание требуеться с нуля! требования: Их нет :), (предподчительно, что бы присутствовал синий цвет) ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется изменить концепцию сайта http://www.dasautomedia.ru/ .Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Инфо-портал. Тема творческая. Нужна стильная артовая шапка и грамотная визуальная организация всех меню и пр. главной стр. Стилистика примерно такая http://www.finest.ru/re.vision2/index.htm Желательно с версткой. Оплата: ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно отдизайнить страничку для акции "Ноутбук в подарок"! От вас обязательно портфолио с сайтами в стиле веб2.0. отзывы и цена. Отрисовать всё нужно в фотошопе. 1 страничка. Никаких тёмных ...Завершен17 лет назад
Нужен дизайн красивово хеадера, для туристического гида по данному городу.Завершен17 лет назад
- $1000
Требуется разработать дизайн сайта и логотипа для фирмы занимающейся пошивом штор. 1. Сайт должен производить впечатление дороговизны и стиля, не перегруженный информацией. 2. Цветовое решение в темных благородных тонах (изумрудный, шоколадный, ...Закрыт17 лет назад
- $50
Надо сделать макет дизайна двух страничек для русскоязычного клона http://play.typeracer.com Хочется просторно, крупно и вебдванольно. Оплата небольшая, но и работы минимум. ТЗ в аттаче.Завершен17 лет назад
Приветствую. Необходимо нарисовать дизайн для criminallawsu C уважением...Дизайн сайтов63 заявкиЗакрыт17 лет назад