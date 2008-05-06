Графический редизайн и верстка

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки374 просмотра

www.volodimir.com.ua

БЮДЖЕТ 200$ = макет 150$ + верстка 50$

ОБЪЕМ РАБОТ

Резиновый дизайн по ширине экрана. Мин. разрешение 1024х768

Разработать два шаблона Главной и второстепенной страниц (русский, укр, англ)

Цветовая гамма сохраняется. Решени на фоне типа "зеленый лед" можно оставить или обыграть

В шапке :

Логотип, Слоган "Отечественный производитель"

Назва проекту: "ПРофессиональное кухонное холодильное торговое оборудование"

Телефоны: "(044) 404 18 62, 457 92 99"

Структура первого уровня меню: "Главная, Продукция, Запрос, Новости, О компании"

- пункты меню могут быть статическими так как не управляются из админки

В шапке фоном может быть лед или абстракия на тему холода

Иконка "Карта сайта" более выразительно

Переключатели языковых версий 3 языка

Логотип предоставляется в кривых для более выразительного представления

Логотип на всех трех версиях языка одинаковый

*Продукция - статическая страница где можно скачать прайс, каталог в электроном виде и обща информация о продукции

*Запрос - универсальная форма заказа, отправляемая по электронной почте менеджеру

*Новости - универсальная лента новостей по категориям "Нововсти компании", "Новости отрасли"

*О компании - описание компании, координаты, диллеры

На главной сранице учитывая требования поисковой оптимизации:

Прессрелиз о предприятии и производимой продукции, др. направлениях деятельности. (Презнетация предприятия)

Блок из 5 заголовков новостей, ДАТА: ТЕМА: АНОНС (не более 300 символов)

На боковой левой панели остается список пунктов Каталога товара, динамически генерируемый из базы данных

* линия приготовления пищи

* зонты вытяжные

* мебель технологическая

* линия раздачи (модель 1)

* линия раздачи (модель 2)

* рабочее место бармена

* тележки

* инвентарь

* машины посудомойные

* холодильное оборудование

Под этим блоком счетчики типа Бигмир и пр.

В "подвале"

Вспомогательная навигация ввиде текстовых ссылок дублирует основную навигацию

Копирайт и контакты: ООО "Володимир ЛТД", (044) 404 18 62, 457 92 99 [email protected]

17 лет назад
arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Fledex
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$200
Получил предоплату 50% Макеты представил неплохие, но на этапе доведения и здачи скрылся. На письма, персональные сообщения в сервисе и сообщения ICQ - не отвечает. Проект завален, деньги заказчику пришлось вернуть. Вероятно этот фрилансер перегружен заказами или его убили.

Заявки фрилансеров

Fledex
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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