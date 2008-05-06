Без верстки .. просто макет 3-х табличный Предложение без портфолио не расматриваются Подробности ICQ 708 - 802 или писать в личку
Графический редизайн и верстка
БЮДЖЕТ 200$ = макет 150$ + верстка 50$
ОБЪЕМ РАБОТ
Резиновый дизайн по ширине экрана. Мин. разрешение 1024х768
Разработать два шаблона Главной и второстепенной страниц (русский, укр, англ)
Цветовая гамма сохраняется. Решени на фоне типа "зеленый лед" можно оставить или обыграть
В шапке :
Логотип, Слоган "Отечественный производитель"
Назва проекту: "ПРофессиональное кухонное холодильное торговое оборудование"
Телефоны: "(044) 404 18 62, 457 92 99"
Структура первого уровня меню: "Главная, Продукция, Запрос, Новости, О компании"
- пункты меню могут быть статическими так как не управляются из админки
В шапке фоном может быть лед или абстракия на тему холода
Иконка "Карта сайта" более выразительно
Переключатели языковых версий 3 языка
Логотип предоставляется в кривых для более выразительного представления
Логотип на всех трех версиях языка одинаковый
*Продукция - статическая страница где можно скачать прайс, каталог в электроном виде и обща информация о продукции
*Запрос - универсальная форма заказа, отправляемая по электронной почте менеджеру
*Новости - универсальная лента новостей по категориям "Нововсти компании", "Новости отрасли"
*О компании - описание компании, координаты, диллеры
На главной сранице учитывая требования поисковой оптимизации:
Прессрелиз о предприятии и производимой продукции, др. направлениях деятельности. (Презнетация предприятия)
Блок из 5 заголовков новостей, ДАТА: ТЕМА: АНОНС (не более 300 символов)
На боковой левой панели остается список пунктов Каталога товара, динамически генерируемый из базы данных
* линия приготовления пищи
* зонты вытяжные
* мебель технологическая
* линия раздачи (модель 1)
* линия раздачи (модель 2)
* рабочее место бармена
* тележки
* инвентарь
* машины посудомойные
* холодильное оборудование
Под этим блоком счетчики типа Бигмир и пр.
В "подвале"
Вспомогательная навигация ввиде текстовых ссылок дублирует основную навигацию
Копирайт и контакты: ООО "Володимир ЛТД", (044) 404 18 62, 457 92 99 [email protected]
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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