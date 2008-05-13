Красивый дизайн для сайта

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок306 просмотров

Нужен красивый дизайн для сайта (подробности исполнителю). Будущий дизайн должен обладать представительским авторитетом. Мы готовы платить за качественную и профессиональную работу.

17 лет назад
VladPowers
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$800
Рад знакомству с этим человеком. Работа выполнена в срок и очень профессионально. Готова к диалогу с заказчиком по поводу идей дизайна, но на 95% попадает в "тему" сама. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
С Владимиром было приятно иметь дело. Ответственен, надежен, терпеливый и понятливый заказчик. Оплату перечисляет моментально. Надеюсь в будущем будем работать еще. Всем рекомендую сотрудничать с этим замечательным человеком!

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

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