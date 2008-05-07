Редизайн Интернет-магазина

Для существующего сайта магазина необходимо сделать редизайн.

На текущий момент компания хочет отойти от концепции Интренет-магазина и сделать дизайн сайта больше похожий на красочный буклет с краткой информацией о товаре, а не с детализированным просмотром каждого продукта.

Для проекта необходимо сделать дизайн 3х страниц: главная, продуктовая категория, подкатегория. По завершению проекта - необходимо предоставить исходные файлы в слоях + верска (желательно css)

Дизайн должен быть оригинальным, не похожим на платные темплейты. Наличие работ в портфолио фрилансера - обязательно

Адрес текущего сайта и более детальное описание вы можете найти во вложении.

Логотипы, фотографии и др. материалы будут выложены разработчику на фтп

Спасибо за просмотр и участие в проекте