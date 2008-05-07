Разработка дизайна мебельного сайта

Требуется сделать дизайн сайта примерно, как www.elitis.ru

интернет каталог мебели.

Дизайн не шаблонный из библиотек, а индивидуальный нам нужен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Разделы заполнять не надо, только дизайн и настроить шаблон для системы UMI-CMS.ru

система уже куплена.

срок 1 месяц.

оплата, безопасная сделка или наличными по договору.

свои предложения высылайте сразу с ценой за работу.

Предложения "Пишите в аську, все сделаем" не рассматриваются. В торг по бюджету не вступаем, выберем того, кто предложит лучшую цену и качественную работу.

РАБОТА ЕЩЕ АКТУАЛЬНА. Отобрали только претендентов.