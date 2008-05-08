Необходимо чтобы при работе, при наведении мышки на машину, которая находится на шапке сайта, окрашивалась в АЭРОГРАФИЮ, в цветных тонах, и фон и вся картинка в этот момент менялась, вместе с музыкой, которая начнет играть. ...
Создание нескольких adult-дизайнов
Требуется создать несколько дизайнов для adult сайтов .
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