Требуется доработать flash компонент

Необходимо чтобы при работе, при наведении мышки на машину, которая находится на шапке сайта, окрашивалась в АЭРОГРАФИЮ, в цветных тонах, и фон и вся картинка в этот момент менялась, вместе с музыкой, которая начнет играть.

Тема сайта АЭРОГРАФИЯ.

ссылка: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?pr_code=9FYPvZQpvJ20tqfa5VlD8JIl9cVsoa&i=19264&tab=283