Требуется доработать flash компонент

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок175 просмотров

Необходимо чтобы при работе, при наведении мышки на машину, которая находится на шапке сайта, окрашивалась в АЭРОГРАФИЮ, в цветных тонах, и фон и вся картинка в этот момент менялась, вместе с музыкой, которая начнет играть.

Тема сайта АЭРОГРАФИЯ.

ссылка: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?pr_code=9FYPvZQpvJ20tqfa5VlD8JIl9cVsoa&i=19264&tab=283

17 лет назад
seregash
Сергей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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