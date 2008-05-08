Дизайны должны быть готовы к вечеру воскресения (11 мая) Тз в приложении. Пока не вижу достойных вариантов открываю еще на пять дней.
Шапка для блога плюс настройка шаблона
Есть блог wordpress. Необходимо сделать для него дизайн в стиле articulate.com/rapid-elearning/
Вы можете использовать любые шаблоны, которые есть в интернете в свободном доступе, или сделать собственный шаблон дизайна. Мне это не важно. Важно, чтобы дизайн блога был похож на выше обозначенный. Плюс к этому мне нужна шапка для этого блога, похожая на стилю на ту, что вы видите, то есть в стиле карикатуры.
Заявки фрилансеров
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