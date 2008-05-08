Скин (шкура) для форума IPB

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок136 просмотров

Требуется изготовить шкуру для форума IPB (предположительно 2.3.4).

Тематика Adult . Естественно шаблон нужен с качественно оформленным дизайном, и версткой.

Остальное в ТЗ.

Прошу обращатся только при наличии портфолио.

Оплата на уровне.

17 лет назад
TRK
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Fledex
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Fledex
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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