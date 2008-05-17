Дизайн сайта для туристической компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок906 просмотров
#1$

Дизайны должны быть готовы к вечеру воскресения (11 мая)

Тз в приложении.

Пока не вижу достойных вариантов открываю еще на пять дней.

17 лет назад
styx1245
Виктор 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов

Победитель конкурса

qteam
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад
Василий бесспорно выиграл в конкурсе, представил лучшую работу, за что ему огромное спасибо и денюшка ;) Очень общительный и отзывчивый человек, продолжаем работать уже с ним.
Второй раз участвую в тендере Виктора. Очень хороший человек! А главное вовремя и без проблем платит деньги.

Заявки фрилансеров

qteam
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад

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