Требуется изготовить шкуру для форума IPB (предположительно 2.3.4). Тематика Adult . Естественно шаблон нужен с качественно оформленным дизайном, и версткой. Остальное в ТЗ. Прошу обращатся только при наличии портфолио. ...
Дизайн + лого для сервиса закладок
Необходимо нарисовать лого и дизайн (дизайн сверстать в html) для сервиса закладок.
Дизайн простой, по типу http://www.mister-wong.com
Желательно наличие опыта у исполнителя в подобной сфере (социальные сети и сервисы) с примерами.
Заявки фрилансеров
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