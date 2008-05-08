Шаблон для xt:commerce

Добрый день !

1) движок xt:commerce.

2) шаблон дизайна по теме Свадебная и вечерния мода

3) шаблон должен быть професиональный (отличатца от стардартного шаблона )так как закупаютца девушки штоб было всё понятно што как и где.

4) Оптимизирован для поисковых систем Google

Большая просьба обращаться тем у кого есть опыт в создании шаблона для xt:commerce и у кого есть готовые примеры...

за ранее ,спасибо

с уважением Константин