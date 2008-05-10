Устранить ошибки в html/css коде мобильного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок165 просмотров

Нужно устранить ошибки в html/css сайте для мобильных телефонах(.mobi).

CSSHTML
17 лет назад
truestarit
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

amelor
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

amelor
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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