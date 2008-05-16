Работа для web дизайнера в Москве

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки186 просмотров

Уважаемые господа фрилансеры, живущие в г. Москва

надо внести небольшие изменения в дизайн сайта. Более подробно в письме или при встрече.

17 лет назад
ln15
Nadin 
125 лет
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Korish
Вася 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад
$350
Спасибо Кириллу, только самые лучшие впечатление о работе с ним! Оперативен, понял поставленную перед ним задачу и выполнил ее отлично. Если Вам нужен творческий, адекватный дизайнер и просто приятный в общении человек обращайтесь к нему.
Было очень приятно сотрудничать. Удачи !

Заявки фрилансеров

Korish
Вася 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад