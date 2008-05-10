Надо сделать новый дизайн странички www.chinaortibet.com и сделать ее более функциональной. То какие изменения надо сделать по дизайну и как сделать более функциональной - предложения от Вас, чтобы страница была более презентабельной. ...
Шаблон сайта.
Нужно срочно сделать простенький шаблон сайта на Joomla 1.5. Т.з., разметка, и картинки предоставляються. Срок исполнения - 2 дня. Техзадание в приложении. Вопросы и стоимость, пожалуйста, на ICQ 362325993 или [email protected]
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