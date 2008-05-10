Шаблон сайта.

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Закрыт13 заявок292 просмотра

Нужно срочно сделать простенький шаблон сайта на Joomla 1.5. Т.з., разметка, и картинки предоставляються. Срок исполнения - 2 дня. Техзадание в приложении. Вопросы и стоимость, пожалуйста, на ICQ 362325993 или [email protected]

Joomla
17 лет назад
avdov
54 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров