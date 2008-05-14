Надо изменить дизайн и функционал одной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок317 просмотров

Надо сделать новый дизайн странички www.chinaortibet.com и сделать ее более функциональной. То какие изменения надо сделать по дизайну и как сделать более функциональной - предложения от Вас, чтобы страница была более презентабельной.

ICQ 220-742-926

17 лет назад
spherebank
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Sail3nd
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
1 день
Человек сделал качественный дизайн, теперь дело за версткой и установкой на хостинг.

Заявки фрилансеров

Sail3nd
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад