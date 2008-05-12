Разработка дизайна сайта-визитки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт59 заявок571 просмотр

Разработка дизайна сайта-визитки небольшой IT-компании (направления деятельности - разработка WEB-сайтов с использованием Agile-технологий, разработка и продажа ПО): концепция, графический дизайн, логотип.

17 лет назад
e-line
45 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров