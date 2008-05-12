Дизайн хостинг-компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок230 просмотров

Доброго времени суток!

Для Хостинг-Компании требуется дизайн. Он должен быть выполнен в синих тонах, и очень красивый, чтоб привлекало клиентов. Без портфолио не стучаться!

ICQ 7576962

ОПЛАТА – ХОСТИНГ от 1 до 10ГБ в зависимости от качества

17 лет назад
Host-MIR
Роман 
32 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров