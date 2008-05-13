Разработка дизайна сайта-визитки небольшой IT-компании (направления деятельности - разработка WEB-сайтов с использованием Agile-технологий, разработка и продажа ПО): концепция, графический дизайн, логотип.
Скромный дизайн+верстка для метапоисковика.
Нужен скромный дизайн +верстка его для метапоисковика.
То есть 2 страницы:
1) главная - со строкой запроса, логотипом.
2)результаты поиска.
За примером в ПМ.
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