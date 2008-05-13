Скромный дизайн+верстка для метапоисковика.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок152 просмотра

Нужен скромный дизайн +верстка его для метапоисковика.

То есть 2 страницы:

1) главная - со строкой запроса, логотипом.

2)результаты поиска.

За примером в ПМ.

17 лет назад
nonSmoker
A. 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

speedy
44 года
20 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$50
Работа выполнена оперативно и в точности как я хотел. Человек обладает отличными телепатическими способностями :) Рекомендую.
Очень понравилось работать с этим человеком. + Четкая постановка задачи + Оперативные ответы на возникающие вопросы + Своевременная оплата + Приятное общение. Рекомендую обязательно!

Заявки фрилансеров

speedy
44 года
20 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад