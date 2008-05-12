Сайты под проекты

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок322 просмотра

Нашей компании надо несколько сайтов:

- сайт холдинга (упр. компании) главная, новости, история, вакансии и ссылки на сайты холдинга

- сайт дочерних компаний (брэндов) структура аналогична, инд.дизайн, субдомен

- сайт проектов (возможно как "вложения" в основные сайты) структура аналогична "дочкам" или еще проще

Надо дизайн+программирование+софтинка для администрирование (новости, фотки и т.п. вставлять/менять)

В данном случае - работаем только с киевскими вэб-дизайнерами.

17 лет назад
imprezacomua
60 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн хостинг-компании

    Доброго времени суток! Для Хостинг-Компании требуется дизайн. Он должен быть выполнен в синих тонах, и очень красивый, чтоб привлекало клиентов. Без портфолио не стучаться! ICQ 7576962 ОПЛАТА – ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна сайта-визитки

    $250

    Разработка дизайна сайта-визитки небольшой IT-компании (направления деятельности - разработка WEB-сайтов с использованием Agile-технологий, разработка и продажа ПО): концепция, графический дизайн, логотип.

    Дизайн сайтов59 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шаблон сайта.

    Нужно срочно сделать простенький шаблон сайта на Joomla 1.5. Т.з., разметка, и картинки предоставляються. Срок исполнения - 2 дня. Техзадание в приложении. Вопросы и стоимость, пожалуйста, на ICQ 362325993 или [email protected]

    Joomla
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Надо изменить дизайн и функционал одной страницы

    Надо сделать новый дизайн странички www.chinaortibet.com и сделать ее более функциональной. То какие изменения надо сделать по дизайну и как сделать более функциональной - предложения от Вас, чтобы страница была более презентабельной. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн для блога

    $100

    1) Разработать тему с указанными в ТЗ рекомендациями (пишите по email [email protected]). 2) Создать четыре дополнительных цветовых гаммы для разработанной темы (одна тема и 4 дополнительных гаммы). 3) Интегрировать в WordPress 2.3.x ...

    CSSHTMLWordPress
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шапка для сайта

    Для сайта тематики "Работа" (онлайн-консультации, обсуждения вакансий, карьера, ...) необходимо сделать шапку. Требования к шапке: * должна быть сделана профессионально; * цвета - не слишком яркие; ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    17 лет назад