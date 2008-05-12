Дизайн сайта телефонного справочника

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Закрыт44 заявки397 просмотров

Требуется создать красивый, но простой, дизайн сайта телефонного справочника.

Что то среднее между nic.ru и yellow-pages.ru

Нужен сам дизайн и его верстка (в дивах желательно)

Рассматриваются только предложения с указанием цены.

17 лет назад
gvido
Гвидо 
48 лет
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров