Сделать и сверстать тему для друпал

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Закрыт4 заявки126 просмотров

Необходимо создать тему для друпала (drupal 5.7)

Тема для салона красоты в бежевых коричневых тонах верхней части не большой флеш

с лева меню

есть логотип и фирменный стиль полиграфии

Drupal
17 лет назад
yasik
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров