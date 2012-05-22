Добрый день! Был сайт, сделанный на WP. В какой то момент, доступ к сайту был утерян, и была снята копия через сохранение сайта какой то программой (которая делает копии сайта). В итоге есть сайт, состоящий из htlm ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно зайти на сайт, и провести тестирование. Выявить все недостатки в работе (не залезая в код), и подготовить отчет по итогам, примерно следующий: 1. Главная страница 1.1. Выпадающее окно с выбором города - плохо закрывается при нажатии, на ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $250
Требуется создание дизайна с натягиванием на wordpress сайта компании по продаже волоконно-оптического кабеля. Дизайн в стилистике близкий к metro ui желательно, но есть пример, который нравится, но сделан в другом стиле. Минимум графики, стараться все через css По ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $189
Есть действующий ресурс детских развивающих центров. Появилось желание все переделать. Необходимо сделать дизайн и верстку под wp, с последующей натяжкой на wp. Стилистика сайта простая, как на сайте kumon.com, но копировать не нужно, нужна творческая ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно доработать ShopCMS чтобы на 1 товар можно было назначать несколько цен. Например есть USB флешка дизайнерская И в зависимости от того, какой объем памяти надо, выставлялась цена Т.е. Товар "Дизайнерская Флешь карта" По умолчанию стояла стоимость за 2Гб А рядом ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно написать парсер, который заберет данные с сайта и сделает файл для импорта в shopcms Что конкретно надо сделать: Есть такие исходные данные: Есть файл xls содержащий категорию, производителя и артикул. В ячейке с артикулом прописана ссылка на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется администратор группы в вконтакте, посвященной мототехнике. Естественно удаленно :) Если точнее – публичной страницы (хотя может все же и группу), куда будут выкладываться фото интересных мотоциклов с кратким описанием к фото. Страницу сделаем сами. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуются следующие доработки: 1. Создание страницы "Календарь событий" Аналог страницы www.ridus.ru/calendar/ По сути можно и любой другой вариант реализации, главное что бы указывалась дата и список событий на этот день. 2. К форме добавления ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно создание новостного портала на DLE. Визуально и по функционалу должен напоминать ridus.ru Обратите внимание прежде чем делать предложение - там не просто переверстать шаблон, а надо еще доработать несколько моментов: 1. Что бы добавление фото было обязательным ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно создать новостной портал на DLE - аналог по функционалу ridus.ru Дизайн тоже похож. Рассматриваются предложения только если указаны: 1. Стоимость работы 2. Сроки работы Оплата только по факту выполнения.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $250
Добрый день! Нужно сделать новостной портал на основе CMS DLE Аналог ridus ru Нужно сделать дизайн, отверстать под DLE, настроить. Сроки - 1 неделя Оплата - по факту или через безопасную сделку (последнее только для фрилансеров с историей на ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Сделать редизайн сайта и натянуть его на Джумлу. А так же настроить джумлу, сохраняя структуру старого сайта. Дизайн нужен качественный, так что если есть сомнения - не стоит и браться Оплата только по факту работы. Предложения рассматриваются только с ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть видео ресурс. Надо наполнить его первоначальным видеоконтентом (требования дам выбранным участникам). Работа примерно следующая: Скачивается контент с торрента (длительность сюжетов 1-5 минут), далее заливается на ресурс с заполнением полей (название, описание, теги). Нужно залить ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
В связи с работой над новым проектом, в офис требуется сотрудник обладающий опытом веб разработок порталов видео контента и медийных проектов. Рассматриваются кандидатуры только из Санкт-Петербурга. Работа в офисе. Начало работы над проектом в июне. Работа с нулевого цикла. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать программную серверную часть и создать дизайн для видеопортала по аналогии с www. russia. ru Хочу обратить внимание, что предложения реализовать видеопортал на скриптах типа slip-share даже рассматриваться не будут. Бюджет под проект есть. От желающих поучаствовать ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется сделать дизайн и верстку проекта медиа ресурса (типа rutube) Дизайн требуется не шаблонный, а качественный и технологичный. Примеры исполнения (которые меня устроят) я покажу. Дизайн нужен под скрипт Clip Share (учитывая количество ответов на прошлый проект, ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать дизайн и сверстать его под cms clip-share (clip-share.com). Примеры дизайна покажу Сразу предупрежу - работа не по переделке дизайна стандартных шаблонов (это я и сам сделал бы) а именно новый дизайн. Предложения без указания стоимости не ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать дизайн и верстку под скрипт Clip-Share (как первой, так и последующих стараниц - там блоками, так что не так страшно как кажется). Для работы придется у себя поставить Clip-Share и сделать что требуется, потом ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Работа следующая: Даю кучу шаблонов, тематики и ключевые слова. Что надо сделать: 1) Переработать шаблоны (практически ничего не меняя в дизайне), вставляя в нужные части некоторые блоки кодов (коды будут даваться с разъяснениями). 2) Под каждый шаблон надо найти ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать много "мини" сателлитов. Вернее даже скорее просто шаблонов сайтов. Что конкретно надо: 1) HTML (без каких либо CMS) 2) Количество страниц – 1 (одна) 3) Дизайн – переработанный шаблон (должен смотреться нормально) – если есть желание можете сами ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад