gvido

Гвидо Александр gvido

 
47 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка сайта на WordPress (из сохраненной html копии)

    Добрый день! Был сайт,  сделанный на WP. В какой то момент, доступ к сайту был утерян, и была снята копия через сохранение сайта какой то программой (которая делает копии сайта). В итоге есть сайт, состоящий из htlm ...

    WordPressВерстка сайтаСайт на WordPressHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно проверить сайт на ошибки в работе (не в коде)

    Нужно зайти на сайт, и провести тестирование. Выявить все недостатки в работе (не залезая в код), и подготовить отчет по итогам, примерно следующий: 1. Главная страница 1.1. Выпадающее окно с выбором города - плохо закрывается при нажатии, на ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта по wp

    $250

    Требуется создание дизайна с натягиванием на wordpress сайта компании по продаже волоконно-оптического кабеля. Дизайн в стилистике близкий к metro ui желательно, но есть пример, который нравится, но сделан в другом стиле. Минимум графики, стараться все через css По ...

    WordPressВерстка сайтаCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн с версткой (под wp) сайта детских центров

    $189

    Есть действующий ресурс детских развивающих центров. Появилось желание все переделать. Необходимо сделать дизайн и верстку под wp, с последующей натяжкой на wp. Стилистика сайта простая, как на сайте kumon.com, но копировать не нужно, нужна творческая ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать shopcms с несколькими ценами на товар

    Нужно доработать ShopCMS чтобы на 1 товар можно было назначать несколько цен. Например есть USB флешка дизайнерская И в зависимости от того, какой объем памяти надо, выставлялась цена Т.е. Товар "Дизайнерская Флешь карта" По умолчанию стояла стоимость за 2Гб А рядом ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание парсинга с сайта

    Нужно написать парсер, который заберет данные с сайта и сделает файл для импорта в shopcms Что конкретно надо сделать: Есть такие исходные данные: Есть файл xls содержащий категорию, производителя и артикул. В ячейке с артикулом прописана ссылка на ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Администратор группы в VK (ведение группы)

    Требуется администратор группы в вконтакте, посвященной мототехнике. Естественно удаленно :) Если точнее – публичной страницы (хотя может все же и группу), куда будут выкладываться фото интересных мотоциклов с кратким описанием к фото. Страницу сделаем сами. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка сайта на DLE

    Требуются следующие доработки: 1. Создание страницы "Календарь событий" Аналог страницы www.ridus.ru/calendar/ По сути можно и любой другой вариант реализации, главное что бы указывалась дата и список событий на этот день. 2. К форме добавления ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание новостного портала

    $250

    Нужно создание новостного портала на DLE. Визуально и по функционалу должен напоминать ridus.ru Обратите внимание прежде чем делать предложение - там не просто переверстать шаблон, а надо еще доработать несколько моментов: 1. Что бы добавление фото было обязательным ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Новостной портал - аналог Ridus.ru

    $250

    Нужно создать новостной портал на DLE - аналог по функционалу ridus.ru Дизайн тоже похож. Рассматриваются предложения только если указаны: 1. Стоимость работы 2. Сроки работы Оплата только по факту выполнения.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Новостной портал под DLE - дизайн и внедрение

    $250

    Добрый день! Нужно сделать новостной портал на основе CMS DLE Аналог ridus ru Нужно сделать дизайн, отверстать под DLE, настроить. Сроки - 1 неделя Оплата - по факту или через безопасную сделку (последнее только для фрилансеров с историей на ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать редизайн сайта и натянуть его на Джумлу

    Сделать редизайн сайта и натянуть его на Джумлу. А так же настроить джумлу, сохраняя структуру старого сайта. Дизайн нужен качественный, так что если есть сомнения - не стоит и браться Оплата только по факту работы. Предложения рассматриваются только с ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение видео контентом ресурса

    Есть видео ресурс. Надо наполнить его первоначальным видеоконтентом (требования дам выбранным участникам). Работа примерно следующая: Скачивается контент с торрента (длительность сюжетов 1-5 минут), далее заливается на ресурс с заполнением полей (название, описание, теги). Нужно залить ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб программист с опытом видео проектов в СПб

    В связи с работой над новым проектом, в офис требуется сотрудник обладающий опытом веб разработок порталов видео контента и медийных проектов. Рассматриваются кандидатуры только из Санкт-Петербурга. Работа в офисе. Начало работы над проектом в июне. Работа с нулевого цикла. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка и дизайн видеопортала

    Требуется разработать программную серверную часть и создать дизайн для видеопортала по аналогии с www. russia. ru Хочу обратить внимание, что предложения реализовать видеопортал на скриптах типа slip-share даже рассматриваться не будут. Бюджет под проект есть. От желающих поучаствовать ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн и верстка медиа ресурса (видео ролики)

    Требуется сделать дизайн и верстку проекта медиа ресурса (типа rutube) Дизайн требуется не шаблонный, а качественный и технологичный. Примеры исполнения (которые меня устроят) я покажу. Дизайн нужен под скрипт Clip Share (учитывая количество ответов на прошлый проект, ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка для CMS Clip-Share

    Требуется разработать дизайн и сверстать его под cms clip-share (clip-share.com). Примеры дизайна покажу Сразу предупрежу - работа не по переделке дизайна стандартных шаблонов (это я и сам сделал бы) а именно новый дизайн. Предложения без указания стоимости не ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать дизайн и верстку под Clip-share

    Необходимо сделать дизайн и верстку под скрипт Clip-Share (как первой, так и последующих стараниц - там блоками, так что не так страшно как кажется). Для работы придется у себя поставить Clip-Share и сделать что требуется, потом ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется создание много сателлитов (потоком)

    Работа следующая: Даю кучу шаблонов, тематики и ключевые слова. Что надо сделать: 1) Переработать шаблоны (практически ничего не меняя в дизайне), вставляя в нужные части некоторые блоки кодов (коды будут даваться с разъяснениями). 2) Под каждый шаблон надо найти ...

    HTML
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание шаблонов сайтов/сателлитов с контентом

    Необходимо сделать много "мини" сателлитов. Вернее даже скорее просто шаблонов сайтов. Что конкретно надо: 1) HTML (без каких либо CMS) 2) Количество страниц – 1 (одна) 3) Дизайн – переработанный шаблон (должен смотреться нормально) – если есть желание можете сами ...

    HTML
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
AvocadoSEO
28 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Верстка сайта на WordPress (из сохраненной html копии)
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи. Всегда на связи, вопросы решались быстро. Своевременная оплата. Рекомендую
Справился на высоком уровне с поставленной сложной задачей (3е брались до него и отказывались от работы когда начинали). Делал доработки, которые не описаны были в исходном задании. Спасибо за работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
SashaPl
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужно проверить сайт на ошибки в работе (не в коде)
Отличный заказчик. Первый мой заказчик на этом сайте.
Сделано все быстро, аккуратно. Большое спасибо
Ответный отзыв
floweroff
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$14
10 баллов
9 лет назад
Администратор группы в VK (ведение группы)
Спасибо за возможность поработать в интересном проекте
Качественно выполнена работа.Спасибо
Ответный отзыв
lewuk1983
Алексей 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн и верстка сайта по wp
Порядочный заказчик) с оплатой не задерживал, оплатил вовремя как договорились. понятное ТЗ и вообще было приятно работать. рекомендую.
Выполнено все качественно и в заявленные сроки. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
nopster
Максим 
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Создание парсинга с сайта
Отличный заказчик, хорошо сформулированная задача, своевременная оплата. Сотрудничество доволен на все 100%.
Работа выполнена быстро и качественно. Огромное спасибо.
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