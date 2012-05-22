Нужно доработать ShopCMS чтобы на 1 товар можно было назначать несколько цен. Например есть USB флешка дизайнерская И в зависимости от того, какой объем памяти надо, выставлялась цена Т.е. Товар "Дизайнерская Флешь карта" По умолчанию стояла стоимость за 2Гб А рядом ...