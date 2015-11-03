Здравствуйте. Сделан редизайн сайта, был нанят сборщик для имплантации текстов старого сайта в новый дизайн. Необходимо сверить между собой две версии сайта и составить список ошибок - верстки, поплывших заголовков, названий страниц, их url и ...
Нужно проверить сайт на ошибки в работе (не в коде)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно зайти на сайт, и провести тестирование.
Выявить все недостатки в работе (не залезая в код), и подготовить отчет по итогам, примерно следующий:
1. Главная страница
1.1. Выпадающее окно с выбором города - плохо закрывается при нажатии, на сотовом не закрывается вообще
1.2. Плохо работает поиск
1.3. Картинки разного размера
2. Каталог
2.1. Не работает нормально фильтр
2.2. Плохо работает сравнение
2.3. В фильтре исчезает параметр после повторного на него нажатия
3. оформление заказа
3.1. Не проверяет корректность заполнения телефона
и т.д.
Работу нужно выполнить оперативно, пройтись по всем страницам (ест-но по каждому товару не надо), нажимаем на кнопочки, смотрим как все работает.
Через мобильный можно не заходить, его я указал для примера
Помимо отчета, нужны еще комментарии, что не хватает по Вашему мнению, что бы все было удобно, например:
Нет сортировки по стоимости
Нет рейтингов
Отзывы вынести из закладок
и т.д.
При отклике на вакансию - указывайте сроки (сами понимаете нужно все вчера), и стоимость работы.
Оплата по факту на QIWI
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