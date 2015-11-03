Нужно проверить сайт на ошибки в работе (не в коде)

Нужно зайти на сайт, и провести тестирование.

Выявить все недостатки в работе (не залезая в код), и подготовить отчет по итогам, примерно следующий:

1. Главная страница

1.1. Выпадающее окно с выбором города - плохо закрывается при нажатии, на сотовом не закрывается вообще

1.2. Плохо работает поиск

1.3. Картинки разного размера

2. Каталог

2.1. Не работает нормально фильтр

2.2. Плохо работает сравнение

2.3. В фильтре исчезает параметр после повторного на него нажатия

3. оформление заказа

3.1. Не проверяет корректность заполнения телефона

и т.д.

Работу нужно выполнить оперативно, пройтись по всем страницам (ест-но по каждому товару не надо), нажимаем на кнопочки, смотрим как все работает.

Через мобильный можно не заходить, его я указал для примера

Помимо отчета, нужны еще комментарии, что не хватает по Вашему мнению, что бы все было удобно, например:

Нет сортировки по стоимости

Нет рейтингов

Отзывы вынести из закладок

и т.д.

При отклике на вакансию - указывайте сроки (сами понимаете нужно все вчера), и стоимость работы.

Оплата по факту на QIWI