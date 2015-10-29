Сайт заражен

Тестирование сайтовЗакрыт4 заявки160 просмотров
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Сайт http://study-next.ru заражен. 

Задачи:

1. Найти причину заражения

2. Почистить все

3. Дать рекомендации по безопасности

Просьба писать в заявке вашу цену и сроки. Оплата по факту.

8 лет назад
amazonn
Виктор 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад