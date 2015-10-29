Сайт заражен

После изменения в верстке сайта, на адаптивную, необходимо протестировать работоспособность страниц и скриптов. Необходимо протестировать: 1) Десктопная версия. 2) Планшетная версия (горизонталь, вертикаль) - android, ios. 3) Мобильная версия (горизонталь, вертикаль) - android, ios. По итогу тестирования должен быть ...
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Сайт http://study-next.ru заражен.
Задачи:
1. Найти причину заражения
2. Почистить все
3. Дать рекомендации по безопасности
Просьба писать в заявке вашу цену и сроки. Оплата по факту.
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