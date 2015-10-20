Юзабилити страницы

Протестировать сайт (проверка выполненной и примененной верстки) Ставились задачи верстальщику: [list][*]Сверстать новые header и footer, промо баннер для главной [*]Сверстать новые элементы на страницах: Home, Каталог, Товар, Новости, Новость, 404 [*]Подключить соц. виджеты ВК и Facebook [*]Подключить кнопки share ВК, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн главной страницы сайта. Необходимо проверить и если что исправить юзабилити. Ваши предложения.
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