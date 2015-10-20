Юзабилити страницы

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Есть дизайн главной страницы сайта. Необходимо проверить и если что исправить юзабилити. Ваши предложения.

8 лет назад
Ukraina
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад