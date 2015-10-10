Вопрос специалисту по юзабилити

Существует аукцион oxo.violity.com , на котором недавно был применен новый дизайн. Он заключается в том, что теперь в разделе с лотами, например http://oxo.violity.com/auction/233-odezhda , фотографии увеличены, и теперь нет необходимости заходить в каждый лот и рассматривать фотографии увеличивая их. Из-за этого снизилась глубина просмотра и как следствие-количество просмотров в целом. Однако на продажах это не отразилась, наоборот, повысилась лояльность клиентов к сайту и продажи возросли от тех же клиентов.

Вопрос - на сколько важно что-бы человек переходил в лот?

Есть предположение, что на странице лота мы могли бы сделать платную рекламу других "интересных" или "похожих" лотов, что подтолкнет пользователя смотреть еще глубже. То есть новый дизайн с этой стороны играет не совсем на пользу.

В общем нужна консультация по данному вопросу специалиста по юзабилити. Желательно развернуто ответить на данный вопрос. Спасибо