Вопрос специалисту по юзабилити

Сервер hetzner под управлением Ubuntu 13.10. на нем порядка 20 сайтов (большая часть на magento). Пару дней назад сайты отвалились из-за отсутствия места на диске. Диск 1.8 Тбайт оказался забит на 100%. Скрипты очистки логов и ...
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Существует аукцион oxo.violity.com , на котором недавно был применен новый дизайн. Он заключается в том, что теперь в разделе с лотами, например http://oxo.violity.com/auction/233-odezhda , фотографии увеличены, и теперь нет необходимости заходить в каждый лот и рассматривать фотографии увеличивая их. Из-за этого снизилась глубина просмотра и как следствие-количество просмотров в целом. Однако на продажах это не отразилась, наоборот, повысилась лояльность клиентов к сайту и продажи возросли от тех же клиентов.
Вопрос - на сколько важно что-бы человек переходил в лот?
Есть предположение, что на странице лота мы могли бы сделать платную рекламу других "интересных" или "похожих" лотов, что подтолкнет пользователя смотреть еще глубже. То есть новый дизайн с этой стороны играет не совсем на пользу.
В общем нужна консультация по данному вопросу специалиста по юзабилити. Желательно развернуто ответить на данный вопрос. Спасибо
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