Протестировать сайт (проверка выполненной и применненной верстки)

Протестировать сайт (проверка выполненной и примененной верстки)

Ставились задачи верстальщику:

Сверстать новые header и footer, промо баннер для главной

Сверстать новые элементы на страницах: Home, Каталог, Товар, Новости, Новость, 404

Подключить соц. виджеты ВК и Facebook

Подключить кнопки share ВК, Facebook, twitter, G+, email

Сверстать новые элементы для: меню, search, попап товара и другое

Нужно сравнить все с дизайном и проверть как все сделано. Записать все баги списком по простому формату:

Пример:

Название страницы сайта - блок или элемент - что не так с точным примером как это воспроизвезти. Как нужно правильно. Ссослаться на файл дизайна, если нужно, указав точное название файла.

Все детали и доступы предоставим.

Описание задач поставленных верстальщику и ссылки на дизайн: https://docs.google.com/document/d/1nSPuPaDZFqOfccKVasj6lZbR04zTdtMuvJsT9wiJQGw/edit?usp=sharing

Тестировать выполнение этих задач на тестовом сайте.

Интересует цена 10 грн за один найденный баг.

Как второй этап, если нам понравиться сотрудничество нужно будет провести полное пользовательское тестирование функционала и верстки на живом сайте.