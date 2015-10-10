Существует аукцион oxo.violity.com , на котором недавно был применен новый дизайн. Он заключается в том, что теперь в разделе с лотами, например http://oxo.violity.com/auction/233-odezhda , фотографии увеличены, и теперь нет необходимости заходить в каждый лот и рассматривать ...
Протестировать сайт (проверка выполненной и применненной верстки)
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Протестировать сайт (проверка выполненной и примененной верстки)
Ставились задачи верстальщику:
- Сверстать новые header и footer, промо баннер для главной
- Сверстать новые элементы на страницах: Home, Каталог, Товар, Новости, Новость, 404
- Подключить соц. виджеты ВК и Facebook
- Подключить кнопки share ВК, Facebook, twitter, G+, email
- Сверстать новые элементы для: меню, search, попап товара и другое
Пример:
Название страницы сайта - блок или элемент - что не так с точным примером как это воспроизвезти. Как нужно правильно. Ссослаться на файл дизайна, если нужно, указав точное название файла.
Все детали и доступы предоставим.
Описание задач поставленных верстальщику и ссылки на дизайн: https://docs.google.com/document/d/1nSPuPaDZFqOfccKVasj6lZbR04zTdtMuvJsT9wiJQGw/edit?usp=sharing
Тестировать выполнение этих задач на тестовом сайте.
Интересует цена 10 грн за один найденный баг.
Как второй этап, если нам понравиться сотрудничество нужно будет провести полное пользовательское тестирование функционала и верстки на живом сайте.
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