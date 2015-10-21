Протестировать сайт

Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок231 просмотр
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Добрый день.

Необходимо проверить на вирусы и восстановить прежнюю работоспособность, сейчас при заходе на сайт перекидывает на другой, с некоторых компьютеров ругается что вирус и не заходит. Сайт vipramki.ru

8 лет назад
KBAKA
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад