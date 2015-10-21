Протестировать сайт

Существует аукцион oxo.violity.com , на котором недавно был применен новый дизайн. Он заключается в том, что теперь в разделе с лотами, например http://oxo.violity.com/auction/233-odezhda , фотографии увеличены, и теперь нет необходимости заходить в каждый лот и рассматривать ...