QA тестирование адаптивной верстки сайта

Тестирование сайтовЗавершен2 заявки183 просмотра
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После изменения в верстке сайта, на адаптивную, необходимо протестировать работоспособность страниц и скриптов. Необходимо протестировать:

1) Десктопная версия.

2) Планшетная версия (горизонталь, вертикаль) - android, ios.

3) Мобильная версия (горизонталь, вертикаль) - android, ios.

По итогу тестирования должен быть отчет с описанием проблем, ссылкой на страницу с проблемой и скриншот.

Постоплата (предпочтительно ЯД).

8 лет назад
artfuturo
Андрей 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
menuridae
Артемий 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
8 лет назад
$5
1 день
Работы сделана в лучшем виде. Отчет выполнен с детализацией и в соответствии с высокими стандартами. Продолжаем сотрудничество.
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