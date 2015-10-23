Закрытие уязвимости сайта на Joomle и удаление редиректа

Тестирование сайтовЗакрыт4 заявки161 просмотр
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На сайте появился редирект. Нужно понять как он появился, убрать и пропатчить Joomla, чтобы в дальнейшем этого не произошло. Сайт stolakon.ru.

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8 лет назад
zubr1987
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад