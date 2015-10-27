Очистить сайт от вирусов и закрыть уязвимости

Тестирование сайтовЗакрыт6 заявок179 просмотров
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Сайт на вордпрессе. Нужно разобраться почему сайт не доступен, очистить сайт от вирусов, закрыть уязвимости и установить защиту от взлома

8 лет назад
ILya_K
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад