Профиксить вывод блока рекламы

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Здравствуйте! 

В чем суть проблемы. Есть блог на вордпресс, поставил плагин для вывода рекламы адсенс, в нем можно задавать после какого абзаца вставлять рекламу. Но если абзац совпадает с тегом

он вставляет ее прямо в цитату и портит внешний вид (см. скриншот yadi.sk/i/kP_5ycNJk6T99) Надо просто что то дописать чтоб он не вставлял рекламу в

8 лет назад
linege
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад