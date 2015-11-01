Пофиксить на Друпале ошибку

Есть счетчик времени http://box-yfo.ru/events .

Вот какие ошибки стало выдавать: http://joxi.ru/12MjEVLspKwqAJ

Нужно:

1. Пофиксить, чтобы дата корректно отображалась (и откуда-то слово День взялось)

2. Сделать, чтобы слева добавлялось не только анонсы двух событий, а всех, при этом счетчики обратного отсчета там некорректно работают, показывают какую то ерунду верхний, а в нижнем вообще ничего не показывает.