Пофиксить на Друпале ошибку

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Есть счетчик времени http://box-yfo.ru/events . 

Вот какие ошибки стало выдавать: http://joxi.ru/12MjEVLspKwqAJ

Нужно:

1. Пофиксить, чтобы дата корректно отображалась (и откуда-то слово День взялось)

2. Сделать, чтобы слева добавлялось не только анонсы двух событий, а всех, при этом счетчики обратного отсчета там некорректно работают, показывают какую то ерунду верхний, а в нижнем вообще ничего не показывает.

8 лет назад
evmak
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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