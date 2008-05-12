Сайт из трех разделов, которые с подразделами (столбец слева). Плюс столбец справа с новостями, статьями и пр. Все просто. Эскиз прилагается. Тема не обязательно должна повторять эскиз. Это лишь отправная точка. Тема должна ...
Редизайн интернет-магазина
Стандартный интернет-магазин на Webox CMS по адресу www.adworks.com.ua надо привести в чувства с т.з. дизайна.
У заказчика смутные представления о том, что надо. Тона - серебристые и чтобы это было похоже на рекламное агентство...
Обязательна встреча в Киеве, оплата - в любой форме.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется создать красивый, но простой, дизайн сайта телефонного справочника. Что то среднее между nic.ru и yellow-pages.ru Нужен сам дизайн и его верстка (в дивах желательно) Рассматриваются только предложения ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходим специалист, который будет заниматься корректировкой дизайна. У нас есть несколько десятков сайтов, у которых есть дизайн, но нам надо его оживить, то есть поменять рамочку у таблицы, сделать ей например эффект, сменить вид кнопок ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать тему для друпала (drupal 5.7) Тема для салона красоты в бежевых коричневых ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуеться дизайнер CSS, Flex Skins для дизайна Flex 3 апликации.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать дизайн портала о загородном строительстве и недвижимости ТЗ высылаю на почту, предложения слать на [email protected] Бюджет 150 wmzДизайн сайтов25 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нашей компании надо несколько сайтов: - сайт холдинга (упр. компании) главная, новости, история, вакансии и ссылки на сайты холдинга - сайт дочерних компаний (брэндов) структура аналогична, инд.дизайн, субдомен - сайт проектов (возможно ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Есть готовый движок нужно сделать на него дизайн. Работа не сложная. Тз отдельно после выбора исполнителяДизайн сайтов66 заявокЗакрыт17 лет назад
Доброго времени суток! Для Хостинг-Компании требуется дизайн. Он должен быть выполнен в синих тонах, и очень красивый, чтоб привлекало клиентов. Без портфолио не стучаться! ICQ 7576962 ОПЛАТА – ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужен скромный дизайн +верстка его для метапоисковика. То есть 2 страницы: 1) главная - со строкой запроса, логотипом. 2)результаты поиска. За примером в ПМ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад