Создание темы для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка1991 просмотр

Сайт из трех разделов, которые с подразделами (столбец слева). Плюс столбец справа с новостями, статьями и пр. Все просто. Эскиз прилагается.

Тема не обязательно должна повторять эскиз. Это лишь отправная точка.

Тема должна корректно отображаться в браузерах.

Тех кто готов взяться, прошу отписываться под проектом с указанием цены и срока, тех кто без портфолио и отзывов работодателей, прошу, для начала, высылать эскизы своих идей в личку.

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ. ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕНИЯ.

WordPress
16 лет назад
menedzher
Виталий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Rogatiy
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$80
1 день
Не советую работать с этим человеком. Качество работ на тройку. При выявлении первых недоработок отказывается что либо исправлять, становится неадекватным. Попросил сделать галерею на сайте сделал галерею на пять фотографий, хотя просил чтобы отображались пять последних, а при нажатии выдавалась полная галерея, с этим я смирился. После пары недель эксплуатации при создании страницы/записи обнаружилось выпадание меню, попросил исправить все, человек повел себя по хамски. Дал повод, вот я репу и подкорректировал (мочу).
Нормальный чел, правда мочит иногда. работайте, но читайте внимательно ТЗ :]

Заявки фрилансеров

Rogatiy
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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