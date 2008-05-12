Создание темы для Wordpress

Сайт из трех разделов, которые с подразделами (столбец слева). Плюс столбец справа с новостями, статьями и пр. Все просто. Эскиз прилагается.

Тема не обязательно должна повторять эскиз. Это лишь отправная точка.

Тема должна корректно отображаться в браузерах.

Тех кто готов взяться, прошу отписываться под проектом с указанием цены и срока, тех кто без портфолио и отзывов работодателей, прошу, для начала, высылать эскизы своих идей в личку.

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ. ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕНИЯ.