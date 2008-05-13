Сайт из трех разделов, которые с подразделами (столбец слева). Плюс столбец справа с новостями, статьями и пр. Все просто. Эскиз прилагается. Тема не обязательно должна повторять эскиз. Это лишь отправная точка. Тема должна ...
Разработать 3 дизайна для трех сайтов
Заголовок: Требуется дизайнер сайта
Для создания трех проектов требуется дизайнер на удаленной основе.
Суть работы:
Разработать 3 дизайна для трех сайтов одинаковой тематики
Требование:
-Наличие качесвтенного интересного портфолио
-Талант и отсутствие творческих кризисов
-Целостное видение проектов, умение детально прорабатывать дизайн до мельчайших деталей
-Высокая степень ответственности и порядочность
-Умение работать в команде и присутствие в Интернете до 18 часов в сутки
-Нацеленность на результат и отсутствие мании величия
Если вы хорошо рисуете, уважительно относитесь к заказчику и готовы работать уже завтра, тогда обращайтесь:
467-561-668
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