Разработать 3 дизайна для трех сайтов

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Закрыт33 заявки384 просмотра

Заголовок: Требуется дизайнер сайта

Для создания трех проектов требуется дизайнер на удаленной основе.

Суть работы:

Разработать 3 дизайна для трех сайтов одинаковой тематики

Требование:

-Наличие качесвтенного интересного портфолио

-Талант и отсутствие творческих кризисов

-Целостное видение проектов, умение детально прорабатывать дизайн до мельчайших деталей

-Высокая степень ответственности и порядочность

-Умение работать в команде и присутствие в Интернете до 18 часов в сутки

-Нацеленность на результат и отсутствие мании величия

Если вы хорошо рисуете, уважительно относитесь к заказчику и готовы работать уже завтра, тогда обращайтесь:

467-561-668

17 лет назад
GoSeller
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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