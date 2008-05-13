Необходимо создать дизайн для сайта

Необходимо создать для сайта http://turotvet.ru

- , перекликающийся с темой сайта дизайн.

Еше одно условие надо учитывать при разработке дизайна: имеются еще 10 простых сайтов той же тематики и 4 крупных порталов (один из которых http://tour4vip.ru) - для всех их надо будет делать дизайны, причем желательно сделать все дизайны в каком то одном стиле или чтобы они как то перекликались между собой

В общем: нужен дизайнер который умеет креативно мыслить, качественно выполнять работу, запрашивать разумную цену за работу, не задерживать срок исполнения...

* Возможно сотрудничество с КРУПНОЙ дизайн студией, которая захочет иметь ссылку на свою студию со всех наших сайтов и порталов, для которых был разработан дизайн