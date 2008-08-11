Дизайн для личного блога под wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок219 просмотров

Требуется дизайн для личного блога под wordpress.

нарисовать. сверстать. установить на блог.

ну и небольшая настройка самого блога.

добавить список друзей. топ наиболее популярных постов и т.п. профи работы максимум на час.

т.к. блог свой, бюджет не очень большой. особых изяществ от дизайна не требуется. просто, стильно, со вкусом.

главное индивидуальность.

пишите сюда свои предложения.

WordPress
17 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sail3nd
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик - серьезный, в то же время нашли с ним общий язык, что способствовало приятной работе. На сегодняшний день - с ним приятнее всего работать. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

Sail3nd
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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