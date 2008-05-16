Одна страница сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок1107 просмотров

Есть сайт у которого разработан дизайн. Однако понадобилось разработать дополнительную страницу "Сообщество" на которой будут 3 ссылки:

Форум

Блог

Журнал

Естественно нужно сделать так, чтобы пользователям эта страница нравилась и было желание посетить эти 3 раздела. Вот пример подобной страницы http://www.articulate.com/community/ - только я думаю о вертикальном расположении разделов. Но предлагайте свои варианты

ВНИМАНИЕ!!! Шапка, меню, футер, есть - их разрабатывать не надо - нужно только рабочее пространство единственной страницы с 3 ссылками

17 лет назад
alexjoy1
Андрей 
42 года
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

diroll
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$25
1 день
Все четко и быстро. Приятное общение было очень хорошим дополнением к отлично проделанной работе. 10 баллов!
Все отлично! Задача поставлена четко. Заказчик терпелив, по отношению к неточностям, быстро реагирует, оплату произвел. Вобщем все супер. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

diroll
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад