30$. Рассмотрю только готовый вариант(скриншот или работающий шаблон в приват не писать!
Одна страница сайта
Есть сайт у которого разработан дизайн. Однако понадобилось разработать дополнительную страницу "Сообщество" на которой будут 3 ссылки:
Форум
Блог
Журнал
Естественно нужно сделать так, чтобы пользователям эта страница нравилась и было желание посетить эти 3 раздела. Вот пример подобной страницы http://www.articulate.com/community/ - только я думаю о вертикальном расположении разделов. Но предлагайте свои варианты
ВНИМАНИЕ!!! Шапка, меню, футер, есть - их разрабатывать не надо - нужно только рабочее пространство единственной страницы с 3 ссылками
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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