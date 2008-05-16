Одна страница сайта

Есть сайт у которого разработан дизайн. Однако понадобилось разработать дополнительную страницу "Сообщество" на которой будут 3 ссылки:

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Естественно нужно сделать так, чтобы пользователям эта страница нравилась и было желание посетить эти 3 раздела. Вот пример подобной страницы http://www.articulate.com/community/ - только я думаю о вертикальном расположении разделов. Но предлагайте свои варианты

ВНИМАНИЕ!!! Шапка, меню, футер, есть - их разрабатывать не надо - нужно только рабочее пространство единственной страницы с 3 ссылками