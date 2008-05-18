Шапка и меню для сайта боевых искусств

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок208 просмотров

Нужна шапка сайту yoshinkan.ru в японской стилистике. Также нужно переделать внешний вид меню справа. Подробнее ТЗ обсужу с победителем.

17 лет назад
crewdoo
Павел 
54 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Dam1an
Design 
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
31 отзыв(-1)
17 лет назад
$100
Талант... что тут скажешь!

Заявки фрилансеров

Dam1an
Design 
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
31 отзыв(-1)
17 лет назад